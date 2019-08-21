В Киеве повторно задержали организатора канала детской порнографии, который заплатил залог и сбежал

В Киеве киберполиция повторно задержала мужчину, который обвиняется в организации канала детской порнографии.

Об этом сообщают в Департаменте киберполиции Украины.

В начале августа Октябрьский райсуд Полтавы изменил 51-летнему мужчине меру пресечения с ареста на залог в 153 680 гривен. Он организовал работу канала создания и продажи детской порнографии в сети. После внесения залога, он скрывался от правоохранительных органов на съемной квартире в Киеве.

Подозреваемого в создании и сбыте детской порнографии впервые задержали в конце февраля 2019 года. Тогда ему избрала меру пресечения в виде ареста. Позже решением Октябрьского райсуда Полтавы мера пресечения была изменена.

Во время пребывания за пределами места ареста, мужчина не появлялся на вызовы правоохранительных органов, не сдал свои документы для выезда за границу и скрывался от правоохранительных органов.

Работники киберполиции установили его местонахождение и адрес съемной квартиры, на которой он скрывался. В среду, 21 августа, его повторно задержали. Решение о мере пресечения будет позже избирать Октябрьский суд Полтавы.

Ранее киберполиция задержала молдованина, который в Одессе сдавал жилье отдыхающим и приставал к их детям, снимая порноматериалы.