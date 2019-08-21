На Киевщине по подозрению в разбое задержали банду грузин – двое из них оказались бывшими высокопоставленными сотрудниками МВД Грузии

Под Киевом правоохранительные органы задержали по обвинению в разбое троих граждан Грузии, двое из которых ранее являлись высокопоставленными сотрудниками министерства внутренних дел.

Об этом сообщает Грузия Online.

Отмечается, что 43-летний Мириан Гочадзе, 41-летний Тенгиз Занадзе и 33-летний Леван Хуцишвили были задержаны в Борисполе Киевской области.

Гочадзе до 2013 года являлся начальником отряда специального назначения МВД и покинул Грузию после смены власти. Занадзе работал в МВД с 2004 по 2013 годы, а Хуцишвили, работавший в МВД с 2006 года, являлся начальником одного из управлений в пограничной полиции. После переезда из Грузии все трое участвовали в АТО на Донбассе, а в последние несколько лет занимались частным бизнесом.

По информации правоохранителей, они проникли в дом предпринимателя и связали его, угрожая огнестрельным оружием. После этого, забрали из дома деньги и угнали принадлежащий ему автомобиль.

Следствие ведется по 187-й статье УК Украины (разбой). Факт задержания также подтвердили в МВД Грузии, отметив, что активно сотрудничают с украинскими правоохранителями для расследования дела.

По данным информированных источников, нападение на предпринимателя и угон его автомобиля бывшие полицейские спланировали после того, как бизнесмен задолжал им крупную сумму денег, которую отказывался выплачивать.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. Согласно тексту указа, выдача украинского гражданства ряду граждан, среди которых Занадзе и Хуцишвили, представляет государственный интерес для Украины.

Напомним, ранее в Украине задержали иностранца, который восемь лет находился в розыске за убийство в Тбилиси.