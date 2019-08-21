«Вас с пристрастием допрашивать?» - прокурор Яровая помогла избежать обыска судье Аблову, который хотел возглавить николаевское ГБР

Прокурор по делу «Роттердам+» Ольга Яровая отстранена от дела главой САП Холодницким – из-за записи её «непроцессуального общения» с судьей Абловым и нарушения шести статей Уголовно-процессуального кодекса.

Об этом на своей странице в Facebook написал главный редактор «Цензор.НЕТ» Юрий Бутусов.

Специальный антикоррупционный прокурор Назар Холодницкий отстранил от ведения дела «Роттердам+» старшего группы прокуроров, начальницу 5-го отдела САП Ольгу Яровую и подал жалобу на Яровую в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров. Яровая подозревается в нарушении статей 2, 6, 36, 65, 133, 135 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Холодницкий принял решение после передачи в САП новых записей по делу судей Окружного административного суда Киева (ОАСК), где фигурировала его подчиненная. Глава САП отстранил Яровую от ведения всех дел, и направил в КДКП жалобу на ее действия.

Как известно, СБУ Черниговской области провело запись разговоров в кабинетах судей Окружного административного суда Киева Вовка, Аблова, Погрибниченко и судьи Суворовского суда Одессы Шепитько, где зафиксированы внепроцессуальные контакты Яровой с Абловым в его кабинете (которые происходили, по данным Бутусова, регулярно).

«21 марта в 14:22 прокурор Яровая пришла к Аблову и предупредила его о готовящихся обысках в суде сотрудниками НАБУ. Яровая рассказала Аблову о подготовке детективами НАБУ обысков у одного из фигурантов одного из уголовных дел – Кучеренко. Аблов сказал, что не хочет идти на допрос. И тогда антикоррупционный прокурор Яровая предложила коррупционным путем «отмазать» Аблова от допроса – вызвать к себе».

«И тут же сама придумала фиктивный допрос, без всяких оснований, официально пригласив Аблова именно на ту дату, когда был намечен обыск. Отдала распоряжение своему помощнику, и Аблов получил повестку в удобное для него время. «Вас с пристрастием допрашивать или как?» - поинтересовалась прокурор у фигуранта дела, по которому вели расследование её коллеги. Как видно, группировка судей ОАСК имеет самые широкие связи в правоохранительных органах», - отметил Бутусов.

Высший совет правосудия, располагающий доступом ко всем записям, пока не видит оснований отстранять судей ОАСК от должности по результатам скандала. Сейчас судьбу Яровой будет решать КДКП. От решения прокурорской коллегии зависит, будет ли снят статус прокурора с Яровой, и будет ли по её действиям открыто уголовное дело.

Напомним, что ранее оперативники НАБУ пытались проложить в кабинет Яровой кабель для снятия информации, т.е. прослушки. Это закончилось столкновениями между спецназом НАБУ и СБУ. Судья Аблов претендовал на должность главы николаевского управления Госбюро расследований. Но его кандидатуру отклонили – судья принимал спорные решение против Майдана, а также возникли вопросы к значительному перечню имущества в декларации судьи. Отметим, что по итогам этого конкурса в 2018 году на должность в Николаевском территориальном управлении ГБР директором избрали Олега Денегу, но он так и не был назначен. Затем сообщалось, что замглавы админсуда Киева Аблов злоупотреблял полномочиями, чтобы занять место начальника ГБР в Николаеве.