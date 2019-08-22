Спецназ полиции в результате масштабной спецоперации в трех городах задержал банду, которая грабила элитные квартиры

В среду, 21 августа, в Киеве, Виннице и Черкасской области правоохранители задержали членов банды, которые нападали на элитное жилье и грабили людей.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

Членами банды оказались жители Киева. А в разных городах страны они пытались скрыться от правосудия.

В задержании криминальной группировки принимали участие сотрудники Управления уголовного розыска полиции Киевской области, спецподразделение КОРД, бойцы полка полиции особого назначения и следователи-детективы. Спецоперацию удалось провести молниеносно и без применения табельного огнестрельного оружия.

Задержанные мужчины нападали на элитные квартиры в Киевской области и других регионах страны и обворовывали их. Угрожая хозяевам физической расправой, грабители выносили деньги, сейфы, драгоценности и ценные вещи.

Полицейские провели у злоумышленников обыски и изъяли оружие, взрывчатку, украденное имущество жертв.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 257 (бандитизм) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, в Чернигове спецназ полиции задержал преступников, застреливших двух человек ради «Chevrolet Lanos».