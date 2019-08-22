В Николаеве хулиган бросался с кухонным топориком на патрульных, которые приехали на вызов

Фото - иллюстрация В Ингульском районе Николаева вечером в среду, 21 августа, задержали мужчину, который бросался на очевидцев и полицейских, прибывших на вызов.

Об этом «Преступности.НЕТ» сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

В полицию пришел вызов о том, что молодой человек в неадекватном состоянии совершает хулиганские действия. На место прибыл экипаж сотрудников патрульной полиции, которые предложили парню проехать в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего, однако тот зашел в дом, после чего вышел с кухонным ножом и начал себя агрессивно вести и бросаться в сторону полицейских и очевидцев.

Тогда к месту происшествия прибыл дополнительно еще экипаж полиции – молодого человека задержали и отвезли в Ингульский отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Напомним, как 10 мая в полицию местные жители по улице Лагерное Поле сообщили о подозрительном мужчине с штык-ножом от автомата. Его задержали сотрудники тактико-оперативного реагирования патрульной полиции и доставили в отдел полиции. Выяснилось, что он инвалид 1-й группы и бывший военнослужащий.