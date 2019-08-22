На Николаевщине разбойники в балаклавах и с обрезом устроили нападение на АЗС – полиция разыскивает злоумышленников

Фото - иллюстрация Ранним утром в четверг, 22 августа, в Первомайском районе двое неизвестных совершили разбойное нападение на автозаправочную станцию, и угрожая работницу похитили деньги.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

В Первомайский отдел полиции обратилась 49-летняя работница автозаправки, расположенной возле села Каменный Мост, на территории которого находятся магазин и кафе, с сообщением о том, что около 05:00 двое неизвестных совершили нападение на их заведение и похитили деньги.

От заявителя полицейские узнали, что, повредив входную дверь, в помещение АЗС ворвались двое неизвестных в масках, угрожая предметом внешне похожим на обрез ружья, ударили женщину по лицу и похитили из кассы деньги в общей сумме почти 14 тысяч гривен. После чего нападавшие скрылись.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, эксперты, оперуполномоченные криминальной полиции.

Предварительно указанное событие внесено в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 187 Уголовного Кодекса Украины («Разбой»), санкция указанной статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Проводятся первоочередные следственные действия. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и причастных к совершению преступления лиц.

«Если вы стали свидетелями совершения указанного преступления или обладаете информацией, которая может стать полезной в расследовании, обратитесь в Первомайский отдел полиции по адресу: г. Первомайск, ул. Грушевского, 29 или по телефонам (068) 314-29-49, (063) 282-53-29 или по спецлинии «102», – сообщили в ведомстве.

Напомним, еще в 2016 году в Вознесенске грабители напали на машину жителя Сумской области, остановившегося отдохнуть на АЗС. Ранее подобные преступления произошли также в Вознесенске, Березанском районе Николаевщины и возле поселка Кривое Озеро.