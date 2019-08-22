В Кропивницком у здания СИЗО расстреляли из автомата экс-высокопоставленного сотрудника МВД

В Кропивницком неизвестные расстреляли адвоката из автоматов возле следственного изолятора.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов.

«В Кропивницком расстреляли адвоката из автоматов. Выехала следственная группа. Коллеги выясняют, что за адвокат», - рассказали в НААУ.

Других подробностей пресс-служба не сообщила.

Местное издание DOZOR уточнило, что стрельба произошла около 11:40 на улице Куропятникова у СИЗО №6, где принимают передачи для заключенных. Неизвестный на автомобиле ВАЗ 2109 красного цвета совершил выстрелы из автоматического оружия.

По предварительной информации, один человек убит, еще одна женщина ранена.

Обновлено 14:11 Собеседник в Национальной полиции подтвердил «Преступности.НЕТ» факт убийства адвоката. Также по информации издания убит бывший замглавы милиции в Кировоградской области – начальник следственного управления подполковник Александр Иванов, который в 2010 году ушел в отставку и получил адвокатскую лицензию. Убийство произошло в кафе, которое находится рядом со зданием СИЗО. Там адвокат встречался с одним из родственников «смотрящего» за колонией. В результате нападения Иванов скончался на месте, а второго пострадавшего с ранениями госпитализировала карета скорой медицинской помощи.

Обновлено 14:24 Как сообщает ПервыйКриворожский, 22 августа в Кривом Роге правоохранители перешли на усиленный режим работы в связи с перестрелкой в городе Кропивницкий. Есть информация, что подозреваемые могут находиться в Кривом Роге.

Криворожские правоохранители работают по плану "Сирена". Они проверяют автомобили ВАЗ 2109. Именно на таком авто скрылись злоумышленники, открывшие огонь из огнестрельного оружия на улице в Кропивницком. Как отмечает издание, преступники могут быть все еще вооружены.

Правоохранители проверяют авто, подходящие под ориентировку - у ВАЗ 2109 тонированные стекла. Правоохранители просят водителей в Кривом Роге с пониманием отнестись к проверкам их транспортных средств.

Напомним, 30 января, в Николаеве возле Ленинского районного суда, который расположен в здании бизнес-центра «Космос Плаза», произошло двойное убийство. Позже стало известно, что убийца Герасим Багирянц был им должен 2,5 миллиона гривен. Он занял у семейства Беловых из Одессы эту сумму денег, а в качестве залога предоставил два жилых дома, расположенных на улице 9-я Линия и в переулке 2-й Бульварный. В итоге деньги он им не вернул, а дома подарил своим сыновьям - Артему и Максиму, и некой Наталье Петрик. Из-за этого Михаил Белов обратился в суд, который выиграл. Также выяснилось, что Герасим Бегирянц и супруги Беловы были дальними родственниками.