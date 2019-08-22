На Львовщине чиновники Укртрансбезопасности организовали коррупционную схему – их разоблачила СБУ

Чиновники Укртрансбезопасности во Львовской области организовали коррупционную схему, угрожавшую функционированию объектов автотранспортной отрасли в регионе.

Об этом сообщает СБУ в Facebook.

Оперативники СБУ установили, что представители руководящего звена учреждения наладили получение неправомерной выгоды за распределение среди автотранспортных предприятий разрешительных документов на международные грузовые перевозки. Для этого фигуранты производства создали искусственный «дефицит разрешений», которые могли приобрести за отдельную плату.

Злоумышленники также «закрывали глаза» на факты нарушения автоперевозчиками требований Закона Украины «Об автомобильном транспорте».

Во время санкционированных следственных действий в помещениях, автомобилях и по местам работы фигурантов дела правоохранители обнаружили документацию, печати, крупные суммы денег и другие вещественные доказательства противоправной деятельности.

В рамках уголовного производства по части 3 статьи 368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, как ночью, с 16 на 17 августа, на КПП «Консул» на выезде из Херсона со стороны Чернобаевки, полиция и сотрудники Укртрансбезопасности «тормозили» фуры с перегрузом. Образовалась большая пробка. А ранее, Михаила Ноняка отстранили от обязанностей главы «Укртрансбезопасности».