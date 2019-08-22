Николаевского предпринимателя, который разрабатывал схему теплоснабжения города, подозревают в присвоении ₴750 тысяч

Прокуратура 22 августа сообщила о подозрении в присвоении 750 тысяч гривен подрядчику – физическому лицу-предпринимателю, который разрабатывал схему теплоснабжения Николаева.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

О подозрении сообщили «с учетом собранных в уголовном производстве доказательств». В расследовании принимали участие сотрудники Следственного управления николаевской полиции при оперативном сопровождении управления СБУ.

«В декабре 2018 года предприниматель путем злоупотребления своим служебным положением совершил присвоение государственных денежных средств в размере 750 тысяч гривен при выполнении разработки схемы теплоснабжения Николаева», - сообщили в прокуратуре.

Предприниматель выполнял работы по заказу Департамента энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета. Ему сообщили о подозрении по части 1 статьи 366 («Служебный подлог») и части 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Завладение чужим имуществом путем злоупотребления своим служебным положением в особо крупных размерах»). Решается вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого.

Как известно, в здании Николаевского городского совета 18 февраля сотрудники полиции провели обыск в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий. Обыски были связаны с расследованием производства по фактам растраты чужого имущества должностными лицами и средств, выделенных на реконструкцию, капитальный ремонт отопления и кровли с утеплением фасада здания спортивной школы. В тот же день обыски провели также в кабинетах заместителей городского головы Юрия Степанца и Александра Омельчука в рамках того же дела.

11 мая заместителю директора департамента энергетики Андрею Слободянику сообщили о подозрении в растрате 750 тысяч гривен бюджетных средств. Досудебным расследованием установлено, что в декабре 2018 года чиновник путем злоупотребления своим служебным положением совершил растрату государственных денежных средств в пользу третьих лиц. Ему инкриминируют совершение преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины («Растрата чужого имущества путем злоупотребления своим служебным положением, в особо крупных размерах»).

А 24 мая в здании Николаевского городского совета сотрудники Следственного управления ГУНП в Николаевской области под процессуальным руководством прокуратуры области снова проводили обыски. Помимо департамента энергоэффективности обыски проходили также в земельном управлении, управлении коммунального имущества и квартирном отделе. В департаменте энергоэффективности данные действия назвали политзаказом.