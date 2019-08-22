Мужчина, раненый во время убийства экс-высокопоставленного сотрудника МВД в Кропивницком, скончался в больнице

Раненый во время убийства адвоката Александра Иванова в Кропивницком мужчина скончался в больнице.

Об этом сообщил председатель Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры (ВКДК) Сергей Вилков в эфире телеканала «112 Украина».

- Это убийство связано, и мы убеждены в этом, исключительно с его профессиональной деятельностью. Он общался с другим человеком, мы сейчас выясняем, с кем, и этот другой человек тоже был ранен. И насколько нам известно, в больнице мужчина умер, - сказал Вилков.

По информации «Преступности.НЕТ» мужчина, который скончался в больнице, принадлежал к армянской диаспоре и был отцом «смотрящего» за колонией.

Напомним, 22 августа в Кропивницком у здания СИЗО расстреляли из автомата экс-высокопоставленного сотрудника МВД. По информации «Преступности.НЕТ» Иванов встречался с одним из родственников «смотрящего» за колонией. В результате нападения Иванов скончался на месте, а второго пострадавшего с ранениями госпитализировала карета скорой медицинской помощи.