В Днепре голый мужчина бросался на людей и залезал на автомобили – его задержала Нацгвардия

В Днепре, по улице Кондратюка, бегал голый мужчина. Он бросался на людей и залезал на автомобили.

Об этом сообщает «Информатор».

Неподалеку от места происшествия патрулировали бойцы Нацгвардии, которые и задержали мужчину.

Как сообщается, никто из прохожих не вызвал ни правоохранителей, ни медиков. Бойцы задержали мужчину, применили к нему спецсредства и поместили в автомобиль, ожидая скорую. В машине мужчина продолжал буянить – пытался выломать дверь и нападал на правоохранителей.

На сгибе руки у мужчины виднелся след от инъекции. Возможно, он находился в состоянии наркотического опьянения. Также, из-за того, что задержанный систематически падал и врезался во все существующие на его пути преграды, мужчину передали медикам измазанного кровью. Его госпитализировали в городскую больницу №11.

Напомним, как в Николаеве полицейские задержали охранника супермаркета, который избил покупателя, не расплатившегося за товар.