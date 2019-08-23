ГБР сообщило о подозрении скандальному экс-начальнику днепровской полиции Глуховере, который «натравил» КОРД на патрульных

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении экс-начальнику Национальной полиции Днепропетровской области Виталия Глуховерю, который вызвал спецназ КОРД, когда его остановили патрульные полицейские.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает замглавы ГБР Ольга Варченко.

«Имею новости по делу незаконного задержания в Днепре полицейских Управление патрульной полиции в Днепропетровской области сотрудниками спецподразделения КОРД, что получило большое негативный общественный резонанс. Сегодня сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области», - написала Варченко.

Она отметила, что действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 343 и ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 371 УК Украины. Сейчас досудебное расследование продолжается. В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Как известно осенью 2018 года сотрудники патрульной полиции остановили за нарушение правил ПДД «Range Rover» главы ГУ НП Днепропетровской области - генерала Виталия Глуховеря, в результате чего самих правоохранителей на месте задержало вооруженное подразделение Нацполиции «КОРД». Видео долгое время якобы скрывало руководство полиции. Позже в ГБР начали по этому факту расследование.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от главы МВД Арсена Авакова уволить начальника Главного управления Нацполици в Днепропетровской области генерала Виталия.

Сам Глуховеря сообщил, что считает конфликт с патрульными полицейскими исчерпанным и обещает предоставить все доказательства следователям.