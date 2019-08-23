В Днепре соцслужбы нашли в доме у опекуна прикованного цепью и обмотанного скотчем ребёнка

В Днепре женщина посадила на цепь и обмотала скотчем восьмилетнего мальчика.

Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области.

В среду, 21 августа, сотрудники ювенальной превенции совместно со службой по делам детей выехали на проверку дома из-за анонимного сообщения о насилии над детьми. Там они обнаружили 8-летнего мальчика с завязанными глазами, прикованного цепью к дивану и обмотанного скотчем.

Ребёнка освободили и направили для прохождения судебно-медицинской экспертизы. С ним работают психологи.

Выяснилось, что у хозяйки дома на воспитании было четыре малолетних ребенка - 4, 6, 8 и 13 лет. Для трех из них она является опекуном. Других детей также изъяли из семьи и поместили в центр социально-психологической реабилитации.

Сейчас по месту их проживания по проводятся обыски и другие следственные действия. По данному факту следственный отдел Днепровского ОП открыл три уголовных производства по статье 146 («Незаконное лишение свободы или похищение человека»), 127 («Истязание») и 166 («Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство») Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все детали дела.

Ранее сообщалось, что в Сумской области отца, который приковал цепью к кровати сына с инвалидностью, приговорили к условному сроку.