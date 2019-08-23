«Я хоть оптом отдам», - Аваков предложил продавать в Россию наркотики, изъятые полицией

Министр внутренних дел Арсен Аваков в шутку предложил продать в Россию наркотики, изъятые полицией.

Об этом он сказал на коллегии министерства.

Эпизод начинается на видео с 25:53.

Глава Национальной полиции Сергей Князев во время отчета назвал количество наркотиков, изъятых с начала года:

- Изъято более 5 тонн наркотического зелья. Из которых почти тонна героина, 657 кг - кокаина.

Аваков перебил Князева и обратился к министру финансов Оксане Маркаровой:

- Купите у нас, пожалуйста, все это. Нам очень нужны эти деньги. Примите закон соответствующий. Я вам хоть оптом отдам. Я вас очень прошу. Отправьте в Россию, они там торгуют самолетами МИД.

Маркарова в ответ улыбнулась и сказала, что это смешно, но «без изменений в законодательство это невозможно».

Напомним, что в российском посольстве в Аргентине полиция нашла 389 килограммов кокаина. Также на арестованных в Бельгии двух тоннах кокаина нашли логотип «Единой России»