СБУ подозревает чиновников пяти государственных шахт в Луганской и Донецкой областях в хищении 500 миллионов гривен

Служба безопасности Украины подозревает руководство пяти государственных шахт Луганской и Донецкой областей в хищении 500 млн гривен.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

«Установлено, что в течение 2016-2019 годов должностные лица ОАО «Лисичанскуголь», ГП «Мирноградуголь», ГП «Шахта им. Н.С. Сургая», ГП «Первомайскуголь», ГП «Шахтоуправление «Южнодонбасское №1» организовали механизм хищения средств предприятий через процедуру государственных закупок», - говорится в сообщении.

По данным СБУ, руководство «прописывало» условия проведения тендеров шахтного оборудования под заранее определенных победителей - подконтрольных фирм-прокладок. Затем предприятиям перечислялось более 500 млн гривен, которые с использованием финансовых инструментов распределялись между организаторами и участниками противоправной сделки.

Правоохранители задокументировали тот факт, что оборудование, необходимое для устойчивого функционирования шахт, не обновлялось, а лишь время от времени ремонтировалось. По заключению специалистов, из-за такого инвентаря существенно снижалась эффективность работы предприятий и создавались угрозы жизни и здоровью работников.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), продолжается документирование противоправной деятельности должностных лиц госпредприятий угольной промышленности.

Правоохранители проходят обыски, а также другие следственные действия для привлечения виновных к уголовной ответственности.

Напомним, Львовская угольная госшахта, на которой в марте погиб горняк, отчиталась о закупке пива на более чем ₴392 тысячи.