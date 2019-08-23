Житель Николаевщины побил полицейского, который пришел изымать у него кусты конопли

В селе Анастасовка Новобугского района Николаевской области 29-летний местный житель нанес травмы старшему лейтенанту полиции, который пришел к нему с обыском.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Полиция 22 августа в рамках расследования уголовного производства провела санкционированный обыск в домовладении мужчины. На приусадебном участке нашли «тщательно ухоженные» кусты конопли, которые он выращивал в рядах кукурузы.

«Как только начали изымать незаконные посевы конопли, их владелец стал сопротивляться полицейским. Мужчина набросился на старшего лейтенанта полиции и нанес ему телесные повреждения», - сообщили в полиции.

В результате обыска полицейские изъяли почти 250 кустов конопли и стебли уже собранного и высушенного «урожая», которые владелец хранил на чердаке. Против него открыли уголовное производство за незаконное выращивание, хранение конопли, а также за сопротивление сотруднику правоохранительного органа и умышленное нанесение ему телесных повреждений.

Напомним, что ранее полиция провела обыски у николаевца, который оборудовал специальное помещение, чтобы вырастить двухметровую коноплю.