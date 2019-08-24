Полиция открыла еще одно дело против уголовника из Новой Одессы – на это раз за то, что он пришел в чужой дом и устроил ссору

В Новой Одессе полиция открыла еще одно уголовное производство против 36-летнего мужчины, который ранее прокусил руку участковому.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за избиение судьи, за что получил условный срок наказания. Также его подозревали в краже 9 тысяч гривен из автомобиля «ЗИЛ». В феврале 2019 года он набросился на участкового и прокусил ему руку. Тогда у него нашли «куклу вуду», а судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым.

Теперь его подозревают в незаконном проникновении в жилище. В июле мужчина находился рядом с домом в одном из сел, в котором увидел свою знакомую в компании других мужчин, и решил выяснить с ней отношения.

«Окликнув женщину, нетрезвый мужчина услышал отказ общаться с ним и запрет от хозяина заходить на его частную территорию. Однако, проявляя настойчивость, правонарушитель прошел через открытую калитку и противоправно проник на территорию домовладения, где устроил ссору со всеми, кто там находился. Не реагируя на просьбы уйти, мужчина продолжал ругаться. Покинуть двор его заставил хозяин, когда начал приближаться к нему», - сообщили в полиции.

Мужчине сообщили о подозрении по части 1 статьи 162 Уголовного кодекса Украины («Нарушение неприкосновенности жилища»), предусматривающей наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.