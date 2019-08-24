В Николаеве следователи полиции и прокурор, несмотря на решение суда, отказываются вернуть фермерскому хозяйству имущество

Директор предприятия Андрей Грабарчук Ленинский районный суд Николаева снял арест с имущества фермерского хозяйства «Колос», которое было изъято после нападения на предприятие, однако следователи Витовского отдела полиции и прокурор отказываются ему это имущество возвращать.

Об этом «Преступности.НЕТ» рассказал сам директор «Колоса» Андрей Грабарчук и адвокаты адвокатского объединения «Аргумент» Дмитрий Кулиш и Ирина Вдовиченко.

Как известно, ранее руководство фермерского хозяйства «Колос» обвинило начальника службы безопасности ООО «Амако Украина» Александра Соколана, что тот во главе 15 человек совершил разбойное нападение на охранников предприятия и похитил имущество предприятия.

По словам директора предприятия, в тот день полиция изъяла всего четыре дизельных генератора и шесть пультов управления оросительных машин, однако в документе, где указано описанное имущество, только генераторы.

Адвокаты Дмитрий Кулиш и Ирина Вдовиченко Как отметила адвокат Ирина, Ленинский районный суд Николаева снял арест на данное имущество. При этом добавила, что в суде присутствовал и представитель фирмы «Амако-Украины», который просил суд арестованное предоставить его предприятию на ответственное хранение.

– В момент, как приехали оперативные сотрудники, они изъяли имущество, которое незаконным путем пыталась изъять другая фирма. Правоохранители изымают имущество, фактически принадлежащее потерпевшему, и забирают как временно изъятое имущество. После этого следователь обратился в суд с ходатайством о наложении ареста на изъятое, аргументируя тем, что нужно обеспечить якобы гражданский иск. Суд выносит решение, которым отказывает им в наложении ареста. Есть норма УПК, согласно которой, когда суд отказал в наложении ареста на временно изъятое имущества, правоохранительные органы обязаны немедленно вернуть его собственнику. На сегодняшний день есть решение суда, мы приезжаем, подаем заявление о возврате данного имущества, но, естественно, его никто не возвращает, – рассказала адвокат Ирина Вдовиченко.

Ее коллега Дмитрий Кулиш также посетовал и на то, что полицейские и прокуратура в рамках уголовного производства, открытого по факту нападения на охранников предприятия «Колос» и его директора, арестовали имущество потерпевшего, что, по его мнению, является, нарушением.

Кроме этого, полицейскими на месте происшествия не были проведены необходимые следственные действия, как, например, изъятие гильз, а нападавших после инцидента отвезли в райотдел полиции и вскоре отпустили.

Фото последствий инцидента и испорченного урожая из-за заезда автомобиля на поле

В свою очередь, директор «Колоса» считает, что сотрудники Витовского отдела полиции занимаются «крышеванием» фирмы «Амако-Украина», поскольку после заседания суда, которое состоялось 23 августа, Александр Соколан приехал в отдел полиции, где долго общался с полицейским руководством.

Также Андрей Грабарчук добавил, что из-за того, что генераторы и пульты управления на данный момент невозможно использовать из-за их физического отсутствия на предприятии, оно несет большие убытки, поскольку урожай кукурузы не орошается должным образом.

– Всего было четыре генератора и шесть пультов управление, в райотдел доехали только генераторы. Даже если мы вернем генераторы, то это не даст нам возможность осуществлять полив. По документам, которые они сегодня суду предоставили, они официально изъяли только четыре генератора, но где остальное имущество – не знаем вообще. Но даже после решения суда об отказе в аресте они все равно не возвращают генераторы, – рассказал директора «Колоса».

Напомним, как в 2016 году возле села Христофоровка Баштанского района неизвестные вооруженные люди вышли убирать пшеницу на фермерское хозяйство «Поле». По словам фермера Виктора Федорова, ночью на его поле заехали два комбайна, две фуры, восемь «легковушек» и около 40 человек вооруженной охраны для того, чтобы собрать урожай пшеницы. Неизвестные утверждали, что являются представителями одесской охранной фирмы и действовали законно. При этом «охранники» вступили в конфликт с сотрудниками отдела полиции, однако через некоторое время приехали бойцы спецподразделения «Святой Николай» и пресекли правонарушение. Также сообщалось, что за конфликтом стоит одна из криминальных группировок Николаева.

25 июня спецназ доставил в Баштанский отдел полиции более 20 представителей одесской охранной фирмы, но в итоге задержали только жителя Одессы, директора этой охранной фирмы – Илью Кичука. В результате из 20 участников конфликта в поле в Баштанском районе, которых задерживал спецназ, под суд отдали только одного.