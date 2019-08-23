На Николаевщине женщина убила своего мужа – год назад она уже наносила ему травмы, но мужчина отказался от претензий

В Снигиревском районе Николаевщины 44-летняя жительница одного из сел убила своего 57-летнего мужа.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Преступление обнаружила дочь женщины. Она 23 августа пришла к своей матери, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения. Мать рассказала, что убила мужа ножом в грудь. Сейчас тело убитого направили на экспертизу.

По данному факту полиция начала уголовное производство по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины («Умышленное убийство»), подозреваемую задержали.

В августе 2018 года эта женщина нанесла мужу несколько ударов по голове обухом топора, когда тот уснул после совместного распития алкоголя. Тогда злоумышленницу задержали, сообщили ей о подозрении в нанесении телесных повреждений, но впоследствии муж отказался от каких-либо претензий и объявил о примирении.

Напомним, что ранее в Новой Одессе 16-летний подросток зарезал своего дедушку, который сделал ему замечание.