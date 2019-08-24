В Первомайске мужчина отдал 12 тысяч гривен аферисту, который обещал трудоустроить его в Дании

В Первомайске 46-летний мужчина хотел трудоустроиться заграницей и стал жертвой мошенника.

Об этом сообщили в Первомайском отделе полиции.

Мужчина хотел поехать заграницу на заработки и в начале августа на одном из интернет-сайтов нашел объявление об услугах по трудоустройству в Дании, которое его заинтересовало. Позвонив по указанному в объявлении номеру телефона и договорившись с незнакомцем об оформлении необходимых документов, мужчина перечислил 12 тысяч гривен на указанный счет. После этого связь с аферистом пропала.

«Уважаемые граждане! Будьте осторожны при общении с телефонными незнакомцами, не спешите отдавать им свои деньги. Старайтесь как можно больше узнать информации о подобных «агентствах» трудоустройства, узнать отзывы граждан, которые пользовались их услугами. При возникновении подобных ситуаций немедленно звоните в полицию», - отмечено в сообщении.

Напомним, что ранее в Николаеве пенсионер отдал 39 тысяч гривен мошеннику, чтобы «освободить из полиции» своего сына.