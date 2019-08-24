В центре Николаева в двух банкоматах неизвестные установили фальшпанели, которые блокировали выдачу наличных

В паре банкоматов в Николаеве по проспекту Центральному неизвестные установили устройство, которое блокирует выдачу денег.

Об этом на своей странице в Facebook написала редактор газеты «Маяк» Юлия Ткач.

По словам девушки, инцидент произошел с банкоматами по проспекту Центральному, 23.

«Друзья, будьте внимательны! Вечером шли гулять, приятель решил снять наличку. Банкомат (проспект Центральный, 23, возле «Золотого века») деньги не выдал (звук «отсчета» был), пришла смс, что операция прошла. Рядом - банкомат другого банка, аналогичная ситуация у людей. Заметили, что на месте выдачи нала какая-то фанерка, цвет немного отличался от банкомата. Поняли, что «неродная». Вызвали патруль. Полиция приехала быстро, отковыряли фанерки, взяли пояснения. Оказалось, система нехитрая - просто двусторонний скотч, к которому клеятся купюры. Вот такая ночная кулстори», – написала она.

В комментариях к посту Юлия уточнила, что в этой фальшпанели застряла сумма больше, нежели снял ее товарищ, что свидетельствует о том, что люди, которые воспользовались банкоматом ранее, попались на эту уловку. Они же после дачи пояснений показали смс-сообщение от банка полиции и забрали снятую сумму.

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