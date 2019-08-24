Во Франции 66-летнего врача подозревают в изнасиловании 250 детей – предполагается, что он нападал на них, пока они были под наркозом

Полиция Франции подозревает 66-летнего хирурга Джоэля Ле Скуарнека в сексуальном насилии над около 250 детьми.

Как сообщает The Times, это может стать крупнейшим скандалом по педофилии во Франции.

Хирурга подозревают в том, что в течение 30 лет он насиловал девочек и мальчиков, пока те находились под наркозом.

Отмечается, что 14 лет назад Скуарнека осудили за сохранение изображений сексуального насилия над детьми. Тогда ему разрешили вернуться к работе.

В 2017 году хирурга арестовали после того, как 6-летняя девочка рассказала родителям о насилии врача. Сейчас Скуарнека обвиняют в изнасиловании двух девочек в возрасте от 4 до 6 лет.

Врач отрицает изнасилования, но признал «неприемлемое поведение» с детьми. Пока Джоэль Скуарнек находится под стражей. Суд по этому делу должен состояться этой зимой.

Напомним, в двух областях Украины от сексуальных преступлений пострадали девочки в возрасте 9 и 14 лет.