NASA расследует инцидент, который может стать первым преступлением, совершенным в космосе

NASA проверяет информацию о том, что астронавтка Энн МакКлейн получила доступ к банковскому счету своей бывшей супруги, находясь на Международной космической станции. Это может быть первым преступлением, совершенным в космосе.

Об этом пишет «Сноб» со ссылкой на «The New York Times».

Экс-супруга астронавтки Саммер Уорден подала жалобу в Федеральную торговую комиссию. При этом сама МакКлейн, которая уже вернулась из космоса, сообщила через адвоката Расти Хардина, что действительно следила за счетами бывшей жены. Она хотела убедиться, что финансы семьи в порядке, удается оплачивать счета и ухаживать за ребенком, которого МакКлейн и Уорден воспитывали до развода (Уорден – его биологическая мать, уточняет «Business Insider»).

- Она категорически отрицает, что сделала что-то нехорошее, - говорит Хардин.

Согласно действующим на МКС правилам, на людей и имущество в космосе распространяется национальное право. Соответственно, американка, совершившая преступление в космосе, будет подчиняться законам США.

МакКлейн – полковник ВВС США, она окончила престижную военную академию Вест-Пойнт, пролетела более 800 боевых часов над Ираком. В 2013 году ее выбрали для полета в космос. МакКлейн провела шесть месяцев на борту МКС, должна была участвовать в первом выходе в открытый космос, в котором приняли бы участие только женщины, но у NASA тогда не хватило нужных скафандров. В 2014 году она вступила в брак с Уорден, в 2018 году пара подала на развод.

Напомним, что ранее в NASA обнаружили возможные признаки жизни на Марсе.