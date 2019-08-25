В Киеве задержали наркодилеров, которые продавали амфетамин военным из центра «Десна»

В Киевской области СБУ, полиция и военная прокуратура задержали двух наркодилеров во время передачи двух килограммов амфетамина для продажи, в том числе военнослужащим.

Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Центрального региона Украины.

«Рыночная» стоимость указанного количества амфетамина составляет около 800 тысяч гривен. Также ликвидировали нарколабораторию, с помощью которой изготавливали амфетамин. Подозреваемых суд взят под стражу на время следствия, на два месяца с альтернативой внесения залога размером в 1 миллион 152,6 тысячи гривен.

Наркодилеров задержали в рамках уголовного производства против военнослужащих 169-го учебного центра «Десна», которые неоднократному продавали амфетамин в особо крупных размерах в Киеве в течение июля-сентября 2018 года. В конце декабря прошлого года обвинительные акты относительно военных, которые распространяли наркотики, направили в суд. Уголовное дело в отношении организаторов этого преступления выделено в отдельное производство, в рамках которого и состоялось задержание наркоторговцев.