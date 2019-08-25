Под Ивано-Франковском ранее судимый АТОшник в ходе конфликта взорвал себя и сожительницу

В субботу, 24 августа, в селе Микитинцы под Ивано-Франковском АТОшник взорвал гранату, в результате взрыва погиб он и его сожительница.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской области.

Около 14.00 в полицию позвонил гражданин и сообщил о взрыве в Ивано-Франковске на улице Декабристов, 52.

Следствием установлено, что ранее судимый 36-летний мужчина имел конфликт со своей 37-летней сожительницей. В ходе ссоры мужчина привел в действие две взрывные гранаты (РГД-5). От взрыва погибли двое человек.

Кроме того, установлено, что мужчина был участником боевых действий на востоке Украины.

Также известно, что погибший привлекался к ответственности за хулиганство с нанесением телесных повреждений и за ношение и хранение оружия. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК.

Напомним, как в городе Раздельная Одесской области в результате взрыва гранаты в больнице погибли два человека.