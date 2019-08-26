Американскую школу перестроят за $48 миллионов, чтобы дети могли спрятаться во время стрельбы

Мичиганская средняя школа потратит $48 миллионов на ремонт своих зданий, которые помешают стрелку в случае нападения.

Об этом сообщает «theБабель» со ссылкой на «Insider».

Ученики средней школы Fruitport начнут заниматься в кампусе, специально предназначенном для того, чтобы пережить перестрелки. Fruitport практически отстраивает кампус с нуля: теперь изогнутые коридоры ограничат линию обзора стрелка, а выступающие барьеры могут использоваться учащимися в качестве прикрытия.

В дополнение к теневым зонам и изогнутым коридорам, Fruitport также ввела в действие систему контроля беспроводного доступа, которая может удаленно блокировать каждую комнату в здании. Каждый класс открывается и закрывается с помощью электронного ключа. В случае массовой стрельбы сотрудник службы безопасности, расположенный за пределами школы, может использовать контроль доступа, чтобы закрыть двери и не дать стрелку войти в классные комнаты. Классы также оснащены ударопрочными окнами.

Архитекторы говорят, что при работе над проектом старались избежать создания чрезмерно военизированной, вызывающей беспокойство обстановки. Школьники начнут использовать некоторые части реконструированного здания с сентября, но все работы закончат к 2021 году.

Напомним, что в США предложили снести школу «Колумбайн», где 20 лет назад двое подростков совершили массовое убийство.