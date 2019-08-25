Американец провел три месяца в тюрьме, потому что пограничники приняли мед за жидкий метамфетамин

Мужчина из Мэриленда, США, провел почти три месяца в тюрьме после того, как сотрудники таможенной и пограничной службы США в аэропорту Балтимора решили, что мед, который он привез из поездки на Ямайку, был жидким метамфетамином.

Об этом сообщает «theБабель» со ссылкой на «The Washington Post».

Леон Хотон был взят под стражу на 82 дня после того, как 29 декабря работники международного аэропорта в Балтиморе заявили, что в трех банках с медом, которые перевозил Хотон, на самом деле – метамфетамин.

Через 20 дней после его ареста государственная полицейская лаборатория определила, что мед, который он купил с рук на дорогах Ямайки, на самом деле является медом. Обвинения в совершении тяжких преступлений были сняты. Но Хотон остался в тюрьме, потому что он обладатель грин-карты: обвинения в уголовном преступлении привели к задержанию его из-за иммиграционной проверки.

Он не был освобожден до тех пор, пока обвинения не были сняты полностью, когда федеральный лабораторный тест подтвердил, что в меде нет наркотиков.

Хотона задержали на таможне впервые за 10 лет. Все это время он без проблем летал из США на Ямайку, чтобы навестить свою мать. Теперь он пытается восстановить свою жизнь. За время, проведенное в заключении, Хотон потерял работу и теперь водит грузовик.

- Я боюсь даже путешествовать сейчас. Ты невиновен, но все равно можешь оказаться в тюрьме, - сказал Хотон.

Напомним, что ранее житель Николаевщины побил полицейского, который пришел изымать у него кусты конопли.