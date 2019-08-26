У Луценко помогли снять арест с $4 миллионов, найденных в квартире, где жил бывший замглавы МВД

Прокурор ГПУ в июле этого года отменил постановление следователя о признании денег, изъятых в квартире, где жил бывший замглавы МВД Сергей Лекарь, вещественными доказательствами, и потребность в их аресте отпала.

Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на постановление от 12 августа.

Отмечается, что суд отменил арест этих денег. В августе на судебном заседании был предоставлен документ, что прокурор ГПУ Сергей Атаманчук 12 июля отменил постановление следователя о признании 3 миллионов 40 тысяч долларов и 870,6 тысячи евро вещественными доказательствами.

Деньги были изъяты при обыске квартиры, в которой проживал бывший замглавы МВД Сергей Лекарь. В то же время владельцем средств, а также слитков и часов себя называет владелец столичного ресторана «Антверпен» Александр Шпак.

Впервые деньги арестовали в июле 2017 года по ходатайству следователя Департамента спецрасследований ГПУ по делу о злоупотреблении служебным положением должностными лицами МВД Украины и других центральных органов исполнительной власти.

В январе 2018 года средства были арестованы повторно по делу о создании экс-президентом Виктором Януковичем преступной организации с целью узурпации власти, организации превышения власти и служебных полномочий сотрудниками правоохранительных органов в период Революции Достоинства, что привело к массовым жертвам среди протестующих. В рамках этого дела также расследовали дачу взяток народным депутатам, членам правительства, высшего совета юстиции, военнослужащим высшего офицерского состава.

Адвокат Александра Шпака неоднократно оспаривал арест имущества. В частности, он отмечал, что Шпак не имеет отношения к уголовному делу Лекаря. Кроме того, деньги и вещи хранились в сейфе в каморке, которая находится напротив входа в квартиру, и по мнению защитника, следователи не имели санкции суда на обыск и изъятие оттуда имущества. В августе 2017 года суд обязал ГПУ вернуть имущество Шпаку, но следователи решение не выполнили.

Также в судебном реестре есть сведения, что окружение Шпака давало показания, чтобы убедить следователей в законности происхождения этого имущества. Но в прокуратуре сомневались в правдивости показаний друзей Шпака.

Квартира по адресу улица Льва Толстого 17А, в которой жил Лекарь, принадлежала Игорю Резнику. В материалах суда говорится, что Резник купил эту квартиру у Лекаря. В одном из судебных постановлений отмечается, что Александр Шпак является дядей Резника. Шпак является председателем благотворительной организации «Комитет содействия правоохранительным органам Украины», секретарем которой значится Лекарь, а Резник – председателем департамента.

Ранее следователь ГПУ объяснял, что официальные доходы владельца квартиры Резника ставили под сомнение происхождение денег и вещей. В то же время установлено, что квартирой пользовался Александр Шпак, который был доверенным лицом бывших высокопоставленных чиновников Министерства внутренних дел, в частности Сергея Лекаря.

Напомним, что в Голосеевском суде Киева слушается дело по обвинению бывшего заместителя главы МВД Сергея Лекаря. Ему инкриминируют незаконное принятие на вооружение подразделений МВД светошумовых гранат российского производства и растрату 1,17 миллиона гривен на растаможке гранат. По версии обвинения, так называемые спецсредства без соответствующих экспертиз и документов сразу поставлялись на Майдан командирам подразделения «Беркут» для разгона протестующих.