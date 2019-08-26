В Дании пересмотрят тысячи судебных дел – всему виной ошибки при определении геолокации смартфонов

Власти Дании перепроверят 10,7 тысяч судебных решений от 2012 года, в которых учитывались данные о местонахождении обвиняемых, полученные от сотовых операторов. Причиной пересмотра стали ошибки в определении геолокации.

Об этом сообщает «Tjournal» со ссылкой на «The New York Times».

По данным газеты, к неверным обвинительным приговорам могли привести две ошибки. Первая была связана с системой полиции, которая преобразовывала необработанные данные от сотовых операторов в улики. В процессе работы она пропускала часть данных и создавала менее детальное изображение локации сотового телефона.

Вторая ошибка привела к неверной привязке телефонов и конкретных сотовых вышек. Таким образом с преступлениями могли связать невиновных людей.

Полиция обнаружила и исправила ошибку в своей системе только в марте 2019 года. Прокуратура Дании на два месяца прекратит использовать данные о местонахождении подозреваемых от сотовых операторов и проведёт расследование других возможных ошибок.

Власти собираются пересмотреть все дела, в которых неверные сотовые данные стали решающим фактором при вынесении приговора. Первыми будут рассматривать дела тех, кто уже сидит в тюрьме.

По словам министра юстиции Дании Ника Хеккерупа, ошибки «подорвали доверие» к системе правосудия страны. Он отметил, что власти не могут позволить себе сажать в тюрьму невиновных людей.

В полиции заявили, что в появлении ошибок отчасти виноваты сотовые операторы. Однако представитель Ассоциации телекоммуникационной индустрии Дании Якоб Уиллер отметил, что операторы создают не системы наблюдения, а телефонные сети.

Опрошенные NYT адвокаты считают, что обнаруженные Данией ошибки могли привести к неправильным приговорам и в других странах. По словам главы Датской коллегии адвокатов Кэролин Норманн, до сих пор адвокаты не изучали данные от сотовых операторов, потому что были уверены в их точности.

Эксперты отметили, что данные от сотовых операторов могли изменить ход дела в любую сторону. Однако, по их мнению, теперь доверие к данным подорвано и вряд ли восстановится в ближайшее время.

- Данные с сотовых вышек, хорошо это или плохо, были важной частью уголовных дел, потому что также помогали доказать, что человека не было на месте преступления. Все только выигрывали от таких ценных доказательств, и во всеобщих интересах, чтобы они вернулись, - сказала Кэролин Норманн.

Напомним, что ранее в США подали в суд на Google, который отслеживает передвижение пользователей мобильных телефонов.