В Днепре грабитель во время задержания прострелил полицейскому ногу

В воскресенье, 25 августа житель Днепра ранил полицейского в ногу во время задержания.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

В полицию поступил вызов о грабеже в Индустриальном районе Днепра. Неизвестный сорвал золотую цепочку с шеи девушки. Когда полиция попыталась его задержать, злоумышленник открыл стрельбу в сторону полицейского. Правоохранитель получил ранение в ногу, сейчас он доставлен в больницу.

Пострадавшим оказался заместитель начальника Индустриального отделения полиции Владимир Галушко.

28-летнего подозреваемого в грабеже и покушении на жизнь подполковника полиции задержали патрульные. Мужчина скрывался в собственной квартире. В ходе отработки территории совершения преступления патрульные обнаружили вещественные доказательства, а именно две гильзы, золотой крестик пострадавшей девушки и пистолет травматического действия.

По факту посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа открыто уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как в селе Анастасовка Новобугского района Николаевской области 29-летний местный житель нанес травмы старшему лейтенанту полиции, который пришел к нему с обыском.