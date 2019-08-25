Львовский суд дал условные сроки двум старшеклассникам, которые участвовали в погроме табора ромов

Пустомытовский районный суд Львовской области признал виновными в хулиганстве двух старшеклассников, которые напали на табор ромов во Львове. Но суд избавил их от отбывания наказания и приговорил к 4,5 годам тюрьмы условно с испытательным сроком в 1,5 года.

Об этом сообщает «Zaxid.net».

В июне 2018 года 14 человек напали на табор ромов в лесополосе возле улицы Трускавецкой во Львове. Тогда один человек погиб, а еще трое пострадали.

Участники группировки готовили нападение в гаражном кооперативе на улице Трускавецкой – они вооружились деревянными дубинками, ножами, металлическими трубами, цепями и молотком. Также они взяли маски, чтобы скрыть свои лица. Часть группировки участвовала в нападении, остальные остались недалеко от табора, чтобы предупредить о приближении людей.

В августе суд закончил рассмотрение дела двоих из нападавших – Андрея И. и Юрия Г., которые учатся в 11-м классе лицея им. Ивана Пулюя. Один из парней разрушал металлической трубой табор ромов и выгонял из него людей, а второй стоял «на стреме». Их обвиняли в хулиганстве с использованием оружия, что наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет, но старшеклассники заключили с прокурором договор о признании вины.

Дело остальных нападавших, трое из которых обвиняются в убийстве, суд продолжает рассматривать.