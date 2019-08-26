Возле Мариуполя со стрельбой задержали водителя, который сбил шлагбаум и прорывался через блокпост

Бойцы Нацгвардии со стрельбой задержали пьяного водителя, который попытался прорваться через блокпост в Мариуполе.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

«Во время несения службы на блокпосту, который расположен на восточной окраине Мариуполя, военнослужащие Национальной гвардии Украины для проверки документов остановили автомобиль ВАЗ-21013. Во время общения с гвардейцами от водителя был слышен сильный запах алкоголя», – говорится в сообщении.

Нарушая требования военного наряда, водитель автомобиля пытался избежать ответственности и попытался прорваться через блокпост на транспортном средстве. Бойцы Нацгвардии сделали предупреждающий выстрел, но водитель не отреагировал и не остановил авто, сбив при этом шлагбаум. После этого, военные открыли огонь по колесам.

«Гражданина К. задержали и предоставили ему домедицинскую помощь в связи с травмированием, а на место происшествия были вызваны следственно-оперативная группа и скорая медицинская помощь», – отметили в пресс-центре штаба ООС.

Напомним, как в Черновицкой области пограничники со стрельбой задержали автомобиль, пытавшийся прорваться через границу.