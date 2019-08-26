Президент США поссорился с лидерами G7 из-за своего предложения вернуть в этот международный клуб Россию, – The Guardian

Президент США Дональд Трамп во время ужина лидеров «Большой семерки» во Франции настойчиво предлагал вернуть Россию в состав группы, но получил поддержку по этому вопросу только от премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

Об этом пишет «The Guardian», передает «Левый берег».

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ занял нейтральную позицию, а остальные лидеры – премьер Великобритании Борис Джонсон, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер Канады Джастин Трюдо, глава Евросовета Дональд Туск и президент Франции Эммануэль Макрон – решительно выступили против инициативы Трампа.

Они заявили, что G7 является «семьей, клубом, сообществом либеральных демократий», к которым Владимир Путин не принадлежит. Но для Трампа, как сказал источник газеты, «это не очень важно, он не разделяет эту точку зрения».

Он заявил, что присутствие России необходимо для обсуждения вопросов, связанных с Ираном, Сирией и КНДР.

Россия была исключена из состава G8 в 2014 году после оккупации украинского Крыма. В июне 2018 года глава Белого дома уже высказывался за возвращение РФ в этот международный клуб, но предложение не нашло отклика у других его членов.

Саммит «Большой семерки», в которую входят Франция, Германия, Великобритания, Италия, Канада, США и Япония, проходит в Биаррице 24-26 августа.

Напомним, что ранее Президент США заявил, что возможно пригласит Путина на саммит G7 в 2020 году. Правительство Канады считает, что Россию нельзя возвращать в состав «Большой семерки» до тех пор, пока она не прекратит агрессию против Украины.