На Николаевщине полиция разыскивает насильника женщины

Александр Демиденко Полиция разыскивает приговоренного за изнасилование женщины уроженца Нового Буга Александра Демиденко.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Новобугский отдел полиции разыскивает Демиденко Александра Анатольевича 1991 года рождения за то, что он в парке в Новом Буге изнасиловал женщину.

Недавно суд приговорил его четырем годам тюремного заключения.

Не получив положительных результатов от апелляционной жалобы, теперь злоумышленник уклоняется от исполнения приговора и скрывается, в связи с чем полиция объявила его во всеукраинский розыск.