На Николаевщине полиция разыскивает насильника женщины

Полиция разыскивает приговоренного за изнасилование женщины уроженца Нового Буга Александра Демиденко.
Об этом сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Николаевской области.
Новобугский отдел полиции разыскивает Демиденко Александра Анатольевича 1991 года рождения за то, что он в парке в Новом Буге изнасиловал женщину.
Недавно суд приговорил его четырем годам тюремного заключения.
Не получив положительных результатов от апелляционной жалобы, теперь злоумышленник уклоняется от исполнения приговора и скрывается, в связи с чем полиция объявила его во всеукраинский розыск.
«Просим всех, кто владеет какой-либо информацией относительно места нахождения разыскиваемого мужчины, сообщать ее в Новобугский ОП ГУНП в Николаевской области по адресу: ул. Ярослава Мудрого, 6 или звонить (093) 364-84-56, (05151) 9-16-61. Заранее благодарны за сотрудничество, конфиденциальность гарантируем!» – обратились в полиции.