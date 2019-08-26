В Чугуево неизвестные воткнули топор в дверь квартиры правозащитника, а под его офис принесли гроб с крестом

В дверь квартиры главы Чугуевской правозащитной группы Романа Лихачова воткнули топор с похоронным венком, на ленте которого была написана угроза, а под его офис принесли гроб и крест.

Об этом сообщает сам правозащитник на своей странице в Facebook.

«Вот такое предупреждение ночью я сегодня получил и в офис, и в мою квартиру, особенно топор во входной двери и надпись на похоронной ленточке «Ромочка, не прекратишь заниматься … следующий у тебя в голове»», — пишет Лихачов.

Он предположил, что это может быть связано с расследованием, которое активно ведет его группа «Мережа антикорупційних центрів», касательно схем ухода от налогов в Чугуеве (Харьковская область) при «крышевании» власти и правоохранителей. Речь идет о работе так называемых «наливаек» — небольших торговых точек по продаже алкоголя, и торговле без лицензии кафе «Черная жемчужина».

«Как известно, эти заведения связаны с помощником народного депутата Шенцева депутатом Чугуевского городского совета Русланом Овчаренко. Полицию утром вызвали, проводятся следственные действия. Предупреждения делали и убитому активисту на Эсхаре Николаю Бычко. Уверен, что полиция снова никого не найдет, сколько еще должно быть смертей, чтобы остановить этот местный олигархат?», — считает правозащитник.

Он добавил, что ждет реакции от новой команды нардепов и президента Украины, а также призвал поделиться информацией тех, кто видел в микрорайоне «Авиатор» людей с венком и топором.

«Гарантирую вознаграждение. Также читающим этот пост исполнителям акции угроз мне и нашей команде: предлагаю прийти с повинной, вас уже ищут; те, кто вам пообещал защиту — вам ее не даст, мне нужны заказчики этого преступления и мы вас обязательно найдем», — подытожил Лихачов.

Напомним, ранее в Харькове задержали ОПГ, подозреваемую в избиении журналиста и подготовке нападений на активистов – у них нашли арсенал оружия.