Николаевец по сделке отделался штрафом в ₴8,5 тысяч за распространение вируса, позволяющего шпионить за владельцами компьютеров

Суд утвердил договор о признании виновности между прокурором и жителем Николаева, который распространял вредоносную программу, позволяющую контролировать чужие компьютеры – по сделке мужчину приговорили к штрафу в 8,5 тысяч гривен.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора Корабельного районного суда Николаева.

Как известно, жителя Николаева сотрудники киберполиции разоблачили в распространении вредоносного программного обеспечения, при помощи которого он дистанционно управлял компьютером жертвы, а также получал доступ к веб-камере зараженного компьютера осенью прошлого года. Тогда во время предварительного осмотра изъятой техники установлено около 50 пораженных вирусом компьютеров. Также, выявили информацию, которую злоумышленник успел скопировать с компьютеров жертв.

Согласно материалам, в конце марта 2018 года николаевец загрузил вирус на файлообменник, а на «YouTube» к видеороликам прикрепил соответствующую ссылку на файл и таким образом начал распространять вредоносное программное обеспечение. В ролике он указал, что программа якобы просто позволяет персонализировать рабочий стол компьютера.

Позже прокурор и обвиняемый заключили договор о признании виновности в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 361-1 («Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт») Уголовного кодекса Украины. Также стороны согласовали меру наказание в виде штрафа в размере 500 необлагаемых минимумов доходов граждан.

В итоге суд утвердил это соглашение, признав обвиняемого Олега Байло виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначив оговоренное наказание в виде штрафа на 8,5 тысяч гривен.

Напомним, как хакер из Николаева взламывал онлайн-магазины, воровал их пароли и продавал на своем сайте.