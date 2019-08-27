Ночью возле «Сити Центра» неизвестный украл из припаркованного «Mercedes» крупную сумму денег

Поздним вечером в понедельник, 26 августа, в Николаеве на проспекте Центральном неизвестный украл из автомобиля крупную сумму денег.

Информацию об этом «Преступности.НЕТ» подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Николаевской области.

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Инцидент произошел около 23:00. Автомобиль «Mercedes» был припаркован у ТРЦ «Сити Центр». Как пояснил водитель, неизвестный открыл дверь транспортного средства и украл сумку, в которой находилась крупная сумма денег.

На месте работали сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего выясняются.

В то же время издание «Новости-Н» сообщает, что водитель автомобиля на момент происшествия находился в салоне, на водительском сидении и машина была открыта. В какой-то момент дверь заднего пассажирского сидения открылась, неизвестный достал сумку и скрылся на авто, припаркованном рядом. Мужчина не сказал, какая сумма была украдена, но отметил, что в сумке была, как и иностранная валюта, так и украинская гривна. Также издание уточнило, что автомобиль был с немецкими номерами.

Фото: Новости-Н

Напомним, что ранее в Николаеве неизвестные разбили окно в машине и украли новогодние подарки для детей на 20 тысяч.