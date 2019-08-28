В Николаеве оштрафовали на ₴4 тысячи директора фирмы за подделку отчетов о «выполненном» миллионном ремонте крыши

В Николаеве суд утвердил договор о признании виновности между прокурором и обвиняемой в подделке документов о якобы проделанном ремонте крыши многоэтажного дома за более чем миллион бюджетных гривен и согласно этой сделке назначил директору фирмы-подрядчика штраф в 4,25 тысяч гривен.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из соответствующего приговора Заводского районного суда Николаева.

Согласно материалам, 19 октября 2017 года департамент ЖКХ Николаевского горсовета заключил с фирмой «Південьторгмонтаж» договор о капитальном ремонте крыши жилого дома за 1 миллион 460 тысяч 819,41 гривен.

Позже, зная о том, что работы по договору на этом объекте не выполнены, директор фирмы подписала и закрепила печатью ряд документов о якобы сделанной работе. В дальнейшем на основании этих документов ДЖКХ перечислил деньги.

В конце июля этого года прокурор и обвиняемая заключили договор о признании виновности по части 1 статьи 366 («Служебный подлог») Уголовного кодекса Украины. Также пришли к согласию относительно наказания за преступление – штрафа в размере двести пятьдесят необлагаемых минимумов доходов граждан.

В итоге суд утвердил как добровольное это соглашение, назначив за служебный подлог наказание в размере 4,25 тысяч гривен.

Отметим, что ООО «Південьторгмонтаж» зарегистрирована в марте 2017 года. Ее директором и владельцем является Алена Гусева. Согласно информации на ресурсе «007.org.ua», эта фирма из бюджета Николаева, от ДЖКХ и других коммунальных предприятий и учреждений, за различные работы со времени основания получила более 12 миллионов гривен.