НАБУ расследует возможное владение нардепом Поплавским незадекларированного особняка под Киевом, - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного декларирования недостоверной информации депутатом Верховной Рады Михаилом Поплавским.

Об этом сообщает издание «Украинские новости», ссылаясь на источник в бюро.

«По Поплавскому открыли (дело - ПН)», - сказал источник.

Дело открыто по статье 366-1 (декларирование недостоверной информации) Уголовного кодекса.

В ходе расследования проверяется информация о возможном сокрытии Поплавским жилого дома площадью 1 067 квадратных метров, фотографии которого он регулярно выкладывал на своих страницах в социальных сетях.

Отметим, в конце 2018 года журналисты «Bihus.info» выяснили, что Поплавский пользуется автомобилями «Mercedes-Benz» и домом площадью 1 067 квадратных метров, которые не указаны в его декларации о доходах.

В декларации Поплавского указана 76-метровая квартира на киевских Позняках. Но в то же время на официальной Instagram-странице Поплавского можно увидеть множество фотографий из роскошного загородного дома из поселка Бортничи под Киевом.