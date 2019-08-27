Киберполиция задержала в Николаеве хакера, который улучшал компьютерные вирусы и продавал

В Николаеве полиция задержала местного жителя за торговлю компьютерными вирусами.

Об этом сообщается на сайте киберполиции.

Работники Причерноморского управления киберполиции совместно со следователями полиции Николаевщины, под процессуальным руководством прокуратуры Николаевской области, установили, что 23-лентний житель Николаева на различных хакерских форумах предлагает услугу по шифрованию вредоносного программного обеспечения.

Для анонимизации своих действий он использовал в качестве расчета исключительно электронные денежные системы, преимущественно российских платежных систем.

Усовершенствованные ним вирусы позволяли совершать кражу логинов и паролей к различным сервисам, а также получать удаленный доступ к пораженным компьютерам.

Во время обыска его квартиры полицейские изъяли компьютер и мобильный телефон, с аккаунтами в мессенджерах, с помощью которых он осуществлял свою противоправную деятельность.

Во время предварительного осмотра изъятой техники установлено около полусотни фактов сбыта вредоносных программ.

Уголовное производство начато по статье 361-1 («Создание с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт») УК Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

Напомним, как николаевец по сделке отделался штрафом в 8,5 тысяч гривен за распространение вируса, позволяющего шпионить за владельцами компьютеров.