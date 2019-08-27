СБУ в Киеве накрыла нарколабораторию, которая производила тяжелых наркотиков на миллионы гривен в месяц

В Киеве разоблачили наркогруппировку, которая специализировалась на незаконном изготовлении и реализации психотропных веществ.

Об этом сообщает СБУ в Facebook.

Оперативники СБУ установили, что двое жителей столицы, один из которых ранее был судим за кражу и разбой, наладили производство амфетамина для продажи. Подпольные цеха злоумышленники обустроили в своих частных домах, расположенных в Киевской и Винницкой областях. Там они изготавливали ежемесячно почти 10 килограммов психотропов. Готовый «товар» фигуранты оптом сбывали на территории столичного региона и частично на Черниговщине через разветвленную сеть дилеров.

По оперативной информации, среднемесячный доход участников группы составлял примерно 4 миллиона гривен.

Правоохранители задержали обоих злоумышленников на одной из автозаправочных станций в Бориспольском районе, при попытке продажи двух килограммов амфетамина на сумму 800 тысяч гривен по ценам черного рынка.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов). Также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Разоблачение злоумышленников проводилось совместно со следователями полиции под процессуальным руководством военной прокуратуры Киевского гарнизона.

Напомним, как Министр внутренних дел Арсен Аваков в шутку предложил продать в Россию наркотики, изъятые полицией. А в Новобугском районе Николаевщины полиция изъяла у 27-летнего жителя села Показное 30 кустов конопли.