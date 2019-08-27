В Одессе трое нетрезвых молодчиков пытались проникнуть в санаторий – им помешал нетрезвый охранник, вооруженный мечом и топором

В Одессе трое нетрезвых молодчиков пытались проникнуть в санаторий «Лермонтовский». Там они подрались с охранником, который также оказался в состоянии алкогольного опьянения и пытался дать отпор «недоброжелателям» с помощью меча и топора.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Одессы в Facebook.

«Вечером, 26 августа, патрульные получили вызов о драке в переулке Лермонтовский. Прибыв на место, полицейские обнаружили троих человек с признаками алкогольного опьянения и охранника, который тоже был, вероятно, навеселе», - говорится в сообщении.

Как выяснилось, группа молодых пыталась проникнуть в помещение заведения. Охранник же, вооружившись самодельным мечом и топором, решил дать отпор хулиганам. В итоге произошла драка.

Медики на месте происшествия оказали помощь обеим сторонам конфликта. Никто не получил серьёзных травм.

На место вызвали следственно-оперативную группу для установления всех обстоятельств происшествия.

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