Коммерсант, которого подозревают в незаконной добыче песка на Николаевщине на ₴23 миллиона, использовал его для ремонта дорог

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На Николаевщине местный коммерсант, которого подозревают в том, что он в промышленных масштабах незаконно добывал песок государственных земельных участках, использовал его в дорожном строительстве и строительных растворах.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как известно, ранее в прокуратуре сообщили, что в Николаеве руководителя частного предприятия подозревают в нанесении государству ущерба на 23 миллиона гривен. Позже стало известно, что предприниматель, у которого закончился песок на собственном карьере, берет его с соседской земли, принадлежащей селянам. Против него возбудили уже четыре уголовных производства.

Оперативники спецслужбы установили, что после исчерпания ресурса песчаного карьера его владелец самовольно занял расположенные рядом земельные участки сельскохозяйственного назначения, преимущественно государственной собственности. По его указаниям на этих участках без специального разрешения снят слой плодородной почвы. Действия предпринимателя привели к изменению рельефа и расширили границы карьера, вследствие чего дальнейшее использование сельскохозяйственных земель стало невозможным.

Сейчас задокументировано, что делец, нарушая установленные законодательством правила использования недр, незаконно добыл 310 тысяч тонн песка общей стоимостью более 23 миллионов гривен.

По материалам СБУ коммерсанту сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 364-1 («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом правам и интересам отдельных граждан, государственным интересам»), части 2 статьи 240 («Нарушение установленных правил использования недр, которое создало опасность для жизни и здоровья людей и окружающей среды») и статьей 254 Уголовного кодекса Украины («Безхозяйственное использования земель»).

Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились совместно с Нацполицией под процессуальным руководством прокуратуры.

Напомним, ранее сообщалось, что Верховная Рада дала преференции для добычи урана – это коснется Николаевщины и фирмы, которую связывали с Аваковым.