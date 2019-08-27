Экс-министра здравоохранения Богатыреву, которая пять лет скрывалась от следствия, задержали в аэропорту «Жуляны»

Экс-министр здравоохранения времен президентства Виктора Януковича Раиса Богатырева вернулась в Украину и сразу была задержана полицией.

Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на Госпогранслужбу.

В Украину Богатырева прилетела в обед 27 августа. Сотрудники Нацполиции задержали ее в аэропорту «Жуляны».

«Богатыреву обнаружили на рейсе, прибывшем из Минска. Пограничники выяснили, что есть поручение одного из правоохранительных органов», – сообщили изданию в пресс-службе.

Задержанную подозревают в хищении бюджетных средств в особо крупных размерах. Богатырева пряталась от следствия почти 5 лет.

По данным на сайте МВД, суд дал разрешение на содержание Богатыревой под стражей.

Как известно, 21 октября 2014 Богатыреву объявили в розыск по Украине по подозрению в хищении бюджетных средств на сумму 6,5 миллионов гривен в 2012 году во время закупок иммунобиологических препаратов, лекарственных средств и медицинского оборудования.

С 9 января 2015 экс-министр находилась в международном розыске Интерпола. А в апреле того же года Печерский райсуд заочно ее арестовал. Чуть позже Печерский райсуд разрешил Генпрокуратуре применить к Богатыревой процедуру спец расследования, которая позволяет заочное осуждение.

Однако, в марте 2016 года Европейский союз снял санкции в отношении Раисы Богатыревой. На что в Генпрокуратуре заявили, что такое решение ЕС является объективным, однако уголовное производство в отношении нее в Украине не закрыто, с международного розыска она не снята. А уже в сентябре 2016 года Интерпол снял ее из международного розыска.