В селе под Николаевом неизвестный бросил взрывное устройство, когда по улице шла пара – обошлось только поврежденными окнами

В селе Полигон Витовского района ночью 27 августа прогремел взрыв устройства, который бросил неизвестный злоумышленник.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Сообщение о взрыве возле жилых домов по улице Центральной поступило в полицию от очевидцев около 23:30. В результате происшествия повреждены стекла окон местных жителей. Никто из граждан не пострадал

Предварительно известно, что по улице в это время шли мужчина с женщиной, когда кто-то неподалеку бросил устройство (его происхождения пока устанавливается), которое взорвалось

На место происшествия работала следственно-оперативная группа во главе с начальником отделения, руководство Николаевского Главка полиции и специалисты взрывотехнической службы ГУНП.

Полицейские выясняют все обстоятельства преступления и устанавливают причастных лиц.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса («Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений»), что наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.