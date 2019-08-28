На Николаевщине налоговая милиция изъяла из незаконного оборота сигареты и алкоголь на ₴290 тысяч

В Николаевской области сотрудники налоговой милиции провели обыски и изъяли из незаконной торговли сигареты и фальсификат алкоголя на сумму около 290 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной фискальной службы в Николаевской области.

Сотрудники налоговой милиции провели под процессуальным руководством прокуратуры области провели обыски в частном доме, в магазине, автомобиле и в местах хранения незаконного товара в рамках расследования производства по части 1 статьи 204 Уголовного кодекса Украины.

По результатам проведенных мероприятий из незаконного оборота изъята фальсифицированная алкогольная продукция и спиртосодержащая жидкость прозрачного и коричневого цвета, изготовленная с нарушением санитарных норм и разлитая в шестилитровую пластиковую тару. Стоимость более тысячи литров этого алкоголя составляет почти 170 тысяч гривен. Также налоговики изъяли табачные изделия, в том числе с марками акцизного налога Украины, которые имеют признаки подделки, и иностранные табачные изделия, которые ввезли вне таможни из Молдовы, в общем количестве 4600 пачек ориентировочной стоимостью почти 120 тысяч гривен.

Сотрудники ГФС изъяли и автомобиль, которым доставляли незаконно изготовленные и ввезенных на территорию Украины алкогольные и табачные изделия.

Всего изъято товарно-материальных ценностей на общую ориентировочную сумму почти 500 тысяч гривен. Продолжаются дальнейшие следственные действия.

Напомним, как на Николаевщине налоговики со спецназом пограничников изъяли из незаконной торговли алкоголь и сигареты на 700 тысяч гривен.