Суд отпустил под личное обязательство российского пропагандиста Вышинского

Руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского отпустили из под стражи.

Такое решение принял суд, передает «РБК-Украина».

В частности, Вышинскому изменили меру пресечения на личное обязательство

- Постановить новое решение, которым удовлетворить ходатайство защитника и изменить обвиняемому Вышинскому меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство, - отметил судья.

В то же время прокуроры заявили, что не против изменения ареста на личное обязательство Вышинскому.

- Мы не против удовлетворения жалобы, считаем возможным смягчение меры пресечения и применение личного обязательства, - сказал один из представителей стороны обвинения.

Как сообщил «Преступности.НЕТ» собеседник в Службе безопасности, Вышинского готовят к обмену. В связи с этим ему была изменена мера пресечения.

Как известно, 15 мая Служба безопасности Украины провела обыски в офисе «РИА Новости-Украина». Позже стало известно, что руководителю «РИА Новости-Украина» было объявлено о подозрении в совершении преступления. Он был задержан в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Позже задержанный пропагандист Вышинский отказался от украинского гражданства и попросил помощи у Путина.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский выразил надежду, что уже в ближайшие дни будут результаты по обмену удерживаемыми лицами между Украиной и Россией.