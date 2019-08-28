В Николаеве суд перенес заседание по делу одессита «капитана Какао» – не смогли присутствовать ни прокурор, ни его адвокат

Евгений Мефедов и Сергей Долженков (фото из архива)) Центральный районный суд перенес заседание по делу одессита Сергея Долженкова («Капитана Какао») и россиянина Евгения Мефедова, которых обвиняют в участии в антигосударственных действиях в Николаеве, из-за отсутствия прокурора.

Соответствующее решение в среду, 28 августа, огласила судья по данному делу Екатерина Лагода, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Как известно, Мефедов и Долженков провели в СИЗО пять лет - сначала их судили по «делу 2 мая» в Одессе, а потом за пророссийский автопробег в Николаеве. 16 августа 2019 года в Николаеве суд отказался отпустить «Капитана Какао» на поруки нардепа, но ему и Мефедову дали возможность выйти под залог по 153,7 тысячи гривен. 19 августа они покинули следственный изолятор, поскольку залоги за них были выплачены. Примечательно, что деньги за Долженкова и Мефедова на выплату залога дала партия кума президента РФ Путина Медведчука «Оппозиционная платформа – За Жизнь», а именно активно участвовал в этом депутат Верховной Рады Николай Скорик.

Замначальника прокурора отдела прокуратуры Одесской области Прокопов еще 23 августа направил в суд ходатайство, в котором просил перенести заседание из-за невозможности на нем присутствовать. Аналогичное заявление пришло и от имени адвоката Долженкова Рыбина. В связи с этим суд объявил перерыв до 2 сентября.

Судья Екатерина Лагода

Отметим, что выход Мефедова и Долженкова из СИЗО стал возможным благодаря тому, что ранее Конституционный суд по жалобе Надежды Савченко разрешил избирать подозреваемым в преступлениях против основ нацбезопасности «легкие» меры пресечения.

Напомним, в 2017 году после оглашения оправдательного приговора двух фигурантов одесского «дела 2 мая» Сергея Долженкова и Евгения Мефедова сразу же задержали по подозрению в совершении другого преступления, предусмотренного частью 2 статьи 110 Уголовного кодекса Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»). Их обвиняют также по части 1 статьи 109 УК Украины («Действия, совершенные с целью насильственной смены и свержения конституционного строя, а также захвата государственной власти»).

Речь об участии Евгения Мефедова и Сергея Долженкова в автопробеге из Одессы в Николаев 28 марта 2014 года. В составе пророссийской организации «Одесская дружина» они во время поездки демонстрировали флаги РФ, Российской империи, ВМС РФ, георгиевские ленты и выкрикивали пророссийские лозунги и таким образом проводили пропаганду сепаратизма среди населения.