Для уроженки Николаевщины, заморившей голодом маленьких детей, просят назначить пожизненный срок – она вину не признает

В Голосеевском районном суде Киева 27 августа состоялись судебные прения в производстве по обвинению женщины, которая на оставила без присмотра двух своих малышей в закрытой комнате, один из которых умер от голода.

Об этом сообщили в прокуратуре Киева.

Как известно, в Киеве в конце 2016 года 20-летняя уроженка Николаевской области оставила двух детей одних дома, а сама проводила время с любовником. Вернувшись в квартиру, мать обнаружила своего годовалого сына мертвым, а ее двухлетняя дочь находилась в бессознательном состоянии.

Тогда также сообщалось, что к запертым в квартире детям приходила их бабушка и полицейские, но не попали в квартиру. В свою очередь в полиции заявили, что их не вызывали к брошенным матерью на 9 дней детям.

Ранее также сообщалось, что 20-летняя Владислава Трохимчук, которая оставила умирать от голода двух своих детей, постоянно просила деньги на фальшивую болезнь своей дочери.

В то же время, как сообщает прокуратура, дети сами находились в закрытой квартире в течение 11 дней. Действия злоумышленницы квалифицировано как умышленное убийство малолетнего ребенка (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины).

На дебатах прокурор поддержала весь объем приведенных в суде доказательств и попросила суд назначить обвиняемой наказание в виде пожизненного лишения свободы.

«В свою очередь, обвиняемая в ходе дебатов своей вины в содеянном не признала», – подчеркнули в прокуратуре.

Заслушав стороны, суд удалился в совещательную комнату и назначил дату оглашения приговора на 29 августа.

Напомним, как в киевской квартире нашли мертвую пару и истощенную двухлетнюю девочку