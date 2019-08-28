В Николаеве никак не могут провести подготовительное заседание по «делу Копейки» – в суд не пришел прокурор

Игорь Копейка В Заводском районном суде Николаева в очередной раз не смогли провести подготовительное заседание по делу хищения бюджетных средств организованной преступной группой, в чем обвиняют депутата горсовета Игоря Копейку, его сына, помощника и двух предпринимателей.

Об этом в Facebook сообщил адвокат Владимир Тимошин.

Как известно, в сентябре 2018 года в прокуратуре заявили о завершении досудебного расследования этого производства и о направлении обвинительного акта в суд. 7 ноября 2018 года коллегия судей собралась для проведения подготовительного заседания, но оно не состоялось из-за неявки одного из адвокатов. Также подобные срывы заседаний происходили уже и в этом году.

«Дело, которое вызвало большой резонанс (целая «преступная организация» - 5 человек. В народе называют «дело Копейки»), слушает коллегия судей (три судьи). Защиту осуществляют 7 адвокатов. Все, кто сталкивался с судами, понимают, что в наше время очень сложно слушать дела с таким количеством обвиняемых, судей и адвокатов. Тяжело собрать всех. И вот вчера, прибыли все выше перечисленные. Одна проблема - прокурор не пришел. Вновь перенос подготовительного заседания. Кто на связи с прокурором области - передайте ему, пожалуйста, что 04.02.2019 на брифинге он громко объявил, что он за рассмотрение дел в короткие сроки», – написал Тимошин.

Напомним, что 15 января 2017 года за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен задержали Игоря Копейку, его сына Николая, помощника Дмитрия Рябца, директора фирмы «ПИК «МГБ» Вадима Фолтина и частного предпринимателя Олега Тоболина. Деньги якобы давались за решение вопроса по уголовному производству относительно подрядных фирм, которые получили деньги из бюджета, но не выполнили работы.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал Игоря Копейку главарем ОПГ, которая присваивала бюджетные деньги в 2016-2017 годах.

Как известно, Заводский суд арестовал Игоря Копейку сроком на два месяца на время следствия с правом внесения залога в размере 1 миллион 57 тысяч гривен. Его сына Николая суд поместил под круглосуточный домашний арест. В это же день за Игоря Копейку был внесен залог.

Также ранее сообщалось, что суд арестовал средства на 59 банковских счетах Игоря Копейки с целью обеспечения возможной конфискации.

В июле прокурор Николаевской области Тарас Дунас также заявил, что фигурантам этого производства вручили еще одно подозрение по трем эпизодам, связанным с ремонтом коммимущества.